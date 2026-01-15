Два сотрудника аптеки погибли при ударе БПЛА по автомобилю в Запорожской области

Двое сотрудников государственной аптечной сети погибли в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Басань в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Сотрудники аптеки — грузчик и экспедитор — доставляли на автомобиле жизненно важные лекарства в аптечный пункт в городе Пологи, когда по машине ударил беспилотник. «Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем всю возможную помощь и поддержку»,— написал губернатор.

Вечером 14 января Евгений Балицкий сообщил, что из-за ударов беспилотников в городе Пологи и селе Воскресенка без электроснабжения остались более 3 тыс. абонентов. В тот же день на электросетях Васильевского муниципального округа, где до восстановления были обесточены 6,5 тыс. абонентов, вновь произошла авария. Часть абонентов в селах Балки и Малая Белозерка остались без электроснабжения. Сегодня электроснабжение также отключилось в селе Нововасильевка — обесточены более тысячи потребителей. Причину отключения губернатор не раскрыл.