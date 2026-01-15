Лукашенко призвал развивать туризм в Белоруссии по примеру ОАЭ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо развивать потенциал туристической сферы. В качестве примера развитого туризма среди стран господин Лукашенко привел ОАЭ.

«Я был в Омане недавно, мы разговаривали с ответственными людьми, - они очень сильно развивают сейчас туризм. В Эмиратах это вообще первая статья доходов»,— рассказал господин Лукашенко на заседании по назначению Кирилла Машарского директором Национального агентства по туризму (цитата по «Белта»). Он заявил, что стране нужно «потихоньку двигаться» в этом направлении.

По словам Александра Лукашенко, приезжающие в Белоруссию туристы «с удовольствием» покупают белорусские продукты питания, одежду, косметику и обувь. Он считает, что налаженные процессы покупки и вывоза государственной продукции туристами помогут «централизованно сократить количество работы» правительству Белоруссии.

Господин Лукашенко также напомнил, что вклад от туристической сферы в ВВП за пятилетку в Белоруссии планируют увеличить более чем в два раза. Это предполагает повышение показателя до 4,5%. По словам президента Белоруссии, за повышение показателя будет ответственно Национальное агентство по туризма.

Как считает Александр Лукашенко, сейчас Белоруссия могла бы достичь от 4% до 5% ВВП при условии, если бы в стране было больше туристических мощностей. Господин Лукашенко заявил, что туристическую базу страны сейчас необходимо «привести в порядок».