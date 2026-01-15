Путин выступил за скорейшее наступление мира на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что мир на Украине должен наступить как можно скорее. Для этого, по его словам, необходимо договориться об условиях новой архитектуры европейской безопасности.

«Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности… Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто - и чем скорее, тем лучше - мирное урегулирование конфликта на Украине»,— сказал Владимир Путин во время церемонии вручения послами верительных грамот.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мирный процесс затягивается из-за нежелания Украины «взять на себя ответственность и принять соответствующее решение». По его словам, Россия по-прежнему открыта к миру.

Лусине Баласян