Новая выставка в Музее Фаберже, авторский вечер Радзинского и спектакль с Козловским

Вторая половина января пришла в Северную столицу. Город отходит от празднества, лишается своих новогодних украшений. Но не стоит огорчаться: устроить себе небольшое торжество можно в любой день, а «Ъ Северо-Запад» подскажет, как. В традиционной пятничной афише мы собрали спектакли, концерты и выставки — все то, что поможет скрасить вечер, культурно обогатиться и расширить кругозор.

Выставка «Современное искусство Ростовской области» 16 января открылась в Музее Фаберже. Экспозиция подготовлена в рамках масштабного цикла «Открытый мир», посвященного 80-летию Великой Победы и представляющего искусство российских регионов. Гости выставки увидят несколько десятилетий искусства Дона: представлены работы художников из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Азова, а также произведения авторов, родившихся, выросших, личностно сформировавшихся на Донской земле и получивших затем более широкую известность в Москве или Петербурге (Ленинграде).

«Классика — о любви!» прозвучит 17 января в Оранжерее Таврического сада. «Музыка в оранжерее» — музыкальный ретрит, насыщенность и яркость, где пространство сливается воедино со звуком, а звук — с пространством, ведь среди тропических растений и цветов каждая нота расцветает особенно колоритно, создавая исключительную атмосферу музицирования. Для гостей вечера прозвучат композиции П. И. Чайковского, А. Вивальди, С. Прокофьева, К. Дебюсси и других классиков.

Александринский театр 18 января предлагает посмотреть спектакль «Ворон» Николая Рощина. В литературной основе спектакля «Ворон» лежит театральная сказка с трагикомическим сюжетом Карло Гоцци. На российской сцене история «Ворона» началась в XX веке благодаря появлению перевода Михаила Лозинского. «Драмы Карло Гоцци изначально создавались вопреки социальным, и, оперируя современной терминологией, "новодрамовским" пьесам Гольдони. Такие попытки ухода от сиюминутно-поверхностной актуальности в сценических представлениях и стремление создавать "чистый театр", который не опирается на современные житейские, политические, идеологические мотивы — близки моему пониманию природы сценической правды и качества ее художественного содержания»,— отмечал Николай Рощин.

В КЗ «Колизей» 19 января выступит Эдвард Радзинский. Гостей вечера ждет авторский вечер «Голоса сквозь столетия». Зрители, уже бывавшие на его творческих вечерах, отмечают, что выступления господина Радзинского — это всегда событие. Истинную пронзительность его таланта можно по-настоящему понять и прочувствовать только при личных встречах. Интересные сюжеты всегда соседствуют с философской глубиной и непередаваемой атмосферой времени, о котором эмоционально рассказывает Эдвард Радзинский. Тему вечера артист по традиции не объявляет до самого выхода на сцену, но ни один из его рассказов никогда не повторяется.

Постановка пьесы «Бешеные деньги» великого русского драматурга А. Н. Островского пройдет 20 января в Театре имени Ленсовета. Герои спектакля — представители разорившейся столичной дворянской знати: они еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но все это в долг. Но есть и новые люди. «В наше время разбогатеть очень даже возможно»,— считает один из главных героев пьесы, предприниматель из провинции Васильков. Он влюблен в красавицу Лидию, для которой главное — сохранить положение в обществе и «жизнь с приятностями». Единственный шанс это сделать — получить состояние, то есть удачно выйти замуж. Найдется ли место в этой коллизии для любви? Режиссер — Юрий Цуркану.

Комедию в двух действиях «Синьор из высшего общества» покажут 21 января в Театре имени Ленсовета. Популярная пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи была написана в 1956 году. Для спектакля режиссер Дамир Салимзянов подготовил новый перевод и сценическую редакцию этой классической итальянской комедии положений. Главный герой синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы продать их и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую.

В Джаз-клубе Игоря Бутмана 21 и 22 января выступит квартет Игоря Бутмана. Уже более четверти века коллектив успешно представляет российское джазовое искусство на главных джазовых фестивалях и сценах лучших концертных залов мира. В исполнении музыкантов прозвучат авторские произведения маэстро Игоря Бутмана, известные джазовые стандарты и пьесы российских композиторов в уникальных джазовых аранжировках. Господин Бутман — знаменитый саксофонист, композитор и продюсер, народный артист России, лауреат государственной премии Российской Федерации, главный посол российского джазового искусства на мировой сцене. Его дискография насчитывает более 20 альбомов.

Симфонический оркестр Impulse Orchestra под управлением дирижера Игоря Томашевского представит 22 января в концертном зале «Колизей Арена» программу, посвященную легендам мировой музыки. В этот вечер прозвучат хиты двух культовых «четверок»: The Beatles и ABBA. Музыка ливерпульской группы, ставшая феноменом XX века и породившая битломанию, и жизнеутверждающие шлягеры шведского квартета будут исполнены в симфонических аранжировках. Концерт станет ностальгическим путешествием по мелодиям, которые знают и любят слушатели всех поколений.

Программу культурных мероприятий на предстоящую неделю продолжит опера «Аида» — ее дадут в Михайловском театре 23 января. Рабы, полководцы и цари равны, если речь идет о любви, ревности, тоске по родине или жажде победы. В произведении сосредоточено огромное музыкальное богатство и высочайший накал страстей. Опера на сюжет из эпохи правления фараонов, созданная для театра в Каире к торжествам по случаю открытия Суэцкого канала, признана безоговорочным шедевром. Спектакль Михайловского театра поставлен с уважением к авторской партитуре.

Проект «Русские музыкальные сезоны» предлагает 23 января посетить концерт «Архитектурный джаз: Petersburg Modern Jazz в Особняке Половцова» и взглянуть на джаз по-новому, обращая внимание на его множество граней и настроений. Квинтет Ирины Марголиной в этот вечер создаст магию импровизации. Услышьте и почувствуйте, как звуки строят пространство, как музыка оживляет стены и наполняет Дом архитектора духом творчества и свободы.

Amadeus Concerts скрасит вечер 23 января концертом «Музыка при свечах. Величайшая классика». В программу вошли шедевры классиков, таких как Бах, Шопен, Вивальди, Рахманинов и многих других. За музыкальное сопровождение будет отвечать разнообразие инструментов: орган, рояль, клавесин, скрипка, струнный ансамбль, флейта и даже балалайка. Для гостей вечера будут играть ведущие музыканты Санкт-Петербурга.

Актер Данила Козловский сыграет в спектакле-шоу Frank режиссера Саввы Савельева 24 и 25 января. Постановка покорила сердца и завоевала неподдельную любовь зрителей по всему миру. Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя. Данила Козловский предстанет перед зрителями откровенным и искренним — именно так слово frank переводится на русский язык. Создатели предлагают весело, душевно и содержательно провести вечер.

Театр имени Комиссаржевской также подготовил на 24 и 25 января спектакль. Премьера «Трехгрошовой истории» в постановке Алексея Франдетти состоялась недавно, в декабре 2025 года. Дерзкая интерпретация «Оперы нищих» с музыкой Курта Вайля балансирует на грани оперы и уличного балагана, превращая историю лондонского вора Джека Шеппарда в сатирическое и актуальное зеркало общества. В центре сюжета — судьба Джека Шеппарда, легендарного лондонского вора XVIII века. Дерзкие побеги сделали его народным героем: он не раз обводил стражу вокруг пальца, вызывая восхищение публики, но в 1724 году все-таки был повешен.

Список концертов классической музыки 25 января продолжит «#В_СВЕЧАХ: Классика Нового света в Особняке Половцова». Мероприятие превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов — их произведения прозвучат для гостей концерта.

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит почти каждый день.

Подготовила Татьяна Титаева