Мем наделили правами

Речь о реплике "Alright, alright, alright" из фильма 1993 года «Под кайфом и в смятении». Актер придумал ее прямо на съемочной площадке, фразы не было в сценарии. Однако она завирусилась, и даже сам Макконахи то и дело повторяет ее, например, на различных телешоу и кинопремиях. Теперь эта реплика получила юридическую защиту. Так, патентное ведомство США одобрило заявки на аудиофрагмент из фильма, а также на короткие видео, где актер произносит эту фразу.

Сам Макконахи объясняет инициативу развитием искусственного интеллекта. По его словам, он хочет сам решать, где и в каком виде будут использоваться его голос и внешность. Впрочем, судебной практики по таким товарным знакам почти нет. Как будут развиваться возможные споры, пока неясно, отмечает патентный поверенный, генеральный директор юридической фирмы «ТМ-Дефенс» Роман Захаров: «Практика регистрации слов и фраз самая распространенная. Наибольшее количество товарных знаков представляют собой слова или словосочетания. Самое главное, чтобы они не нарушали закон, чтобы фраза могла выполнять функцию товарного знака, то есть отличать одни товары и услуги от других, не вводить потребителя каким-либо образом в заблуждение и не нести ложной информации.

Каждая конкретная ситуация разрешается, исходя из того, что говорят стороны, какие доводы приводят. Здесь нет очевидного ответа. Если правообладатель предъявляет претензию, важно проверить, для каких именно товаров и услуг используется знак и соответствует ли это его регистрации. Также нужно убедиться, что товарный знак действительно зарегистрирован и используется законно, поскольку в ответ на такие претензии чаще всего пытаются оспорить правовую охрану знака или добиться ее досрочного прекращения из-за неиспользования. Это всегда, на мой взгляд, качели, в которых и у одной, и у второй стороны может быть достаточно доводов».

В России тоже появляются мемы с конкретными авторами и узнаваемыми образами. Так, в конце года завирусилась фраза «Пепе, шнейне, фа, втфа» рэпера Ганвеста. Он придумал ее сам и использует слова как междометия, вставляя их в любые контексты: от анонсов концертов до абсурдных монологов. Зумеры подхватили выражение и превратили его в брейнрот-тренд. Можно ли закрепить мем за собой юридически и зарабатывать на нем?

Основатель рекламного агентства Impression Agency Александр Бликштейн отмечает, что в России такая практика не столь распространена, как на Западе: «Мы работаем не просто с блогерами: у многих из них есть узнаваемые образы и ассоциации для аудитории. Например, у Кости AcademeG это фразы про ящеров, образ гуся и отдельная рубрика про бобров. Это очень полюбилось аудитории и было создано большое количество мерча с крылатыми фразами, этими самыми бобрами и так далее. Похожую историю сделал Стас Асафьев, который тоже какие-то выражения, которые полюбились аудитории, наносил на мерч, наклейки или еще что-то. В целом в таком ключе это достаточно распространено. Глобально никто не запретит вам использовать ту же фразу в своем собственном мерче, если она не запатентована, в чем я почти уверен».

Один из самых известных примеров регистрации мема как товарного знака в России — образ Ждуна. После оформления в 2018 году фирма «Си Ди Лэнд Контакт» стала единственным владельцем права на название персонажа. Товарный знак зарегистрирован более чем по 20 классам — от игрушек и одежды до продуктов питания и косметики. При этом право использовать образ Ждуна на территории России передала голландская художница, автор оригинальной скульптуры.

Андрей Дубков