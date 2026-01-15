Марий Эл стала лидером по спросу на ипотеки в 2025 году

По итогам 2025 года больше всего спрос на ипотеку вырос в Марий Эл, где выдачи кредитов за год увеличились на 78%. Об этом говорится в сообщении сервиса Сбербанка «Домклик».

По данным сервиса, объем ипотечных выдач в Марий Эл увеличился с 8,7 млрд руб. в 2024 году до 15,4 млрд руб. в 2025 году. Второе место заняла Тамбовская область, где объем выдачи вырос на 52%, до 10,3 млрд руб. Третьей стала Мордовия с ростом на 49%, до 9,1 млрд руб.

Чувашия заняла седьмое место в рейтинге. Объем ипотечных выдач в регионе вырос с 18,1 млрд руб. в 2024 году до 25,8 млрд руб. в 2025 году, что соответствует росту на 42,7%.

Анна Кайдалова