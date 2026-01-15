В Тольятти задержали бывшего ученика, пытающегося проникнуть в школу в неадекватном состоянии

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека в учебном заведении Тольятти, пытавшегося проникнуть в здание. В школе сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом сообщает управление Росгвардии по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации ведомства, молодой человек, находившийся в неадекватном состоянии, является бывшим учеником. Он пытался проникнуть в здание школы, но охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. В течение нескольких минут молодого человека задержали и передали для дальнейшего разбирательства полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева