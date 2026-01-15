Вольно, разойдись

В элитной британской 7-й бронетанковой дивизии «Пустынные крысы» произошел крупнейший скандал за всю ее почти 90-летнюю историю. 23 военнослужащих уличили в употреблении кокаина. Одновременно скандал потряс немецкую армию, где в одном из парашютных полков были выявлены случаи пьянства и сексуальных домогательств к женщинам. «Ъ» публикует подборку скандалов, произошедших в последние несколько месяцев с военными стран Европы, Америки и Азии.

Служащий 7-й бронетанковой дивизии «Пустынные крысы»

О скандале в 7-й бронетанковой дивизии британских вооруженных сил местные СМИ сообщили 14 января. Как следует из публикаций, незадолго до Рождества в организме у одного из военнослужащих инженерно-саперного полка обнаружили кокаин, после чего было решено проверить на содержание запрещенных веществ весь личный состав. В результате следы наркотика были выявлены у 23 военнослужащих подразделения. Отмечается, что это самый серьезный скандал с наркотиками в британской армии за последние годы, тем более шокирующий, что произошел в прославленном подразделении. 7-я бронетанковая дивизия была создана накануне Второй мировой войны, отличилась в боях в Северной Африке и во время освобождения Италии. Талисманом дивизии является тушканчик, поэтому подразделение получило прозвище «Пустынные крысы». Ожидается, что все уличенные в употреблении наркотиков военнослужащие будут уволены. По официальным данным, в период с 2017 по 2025 год из британской армии за употребление наркотиков были уволены около 7 тыс. военнослужащих.

Эмблема дивизии «Пустынные крысы»

В тот же день, 14 января, появились сообщения о скандале в бундесвере. 14 января начальник штаба планирования и руководства Федерального министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг сделал заявление для прессы о расследовании в отношении военнослужащих 26-го парашютного полка. Подробности расследования ранее опубликовали издания Der Spiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Все началось в июле этого года, когда две женщины-военнослужащие полка подали рапорт в парламентскую комиссию по вооруженным силам. Начатая проверка показала, что в полку процветают экстремизм, сексуальное насилие, употребление тяжелых наркотиков и алкоголя и т. п.

Как следует из документов комиссии, военнослужащие использовали нацистские приветствия, антисемитские высказывания, носили соответствующую символику, оскорбляли и домогались сослуживиц, совершали попытки изнасилования, подвергали молодых сослуживцев жестоким ритуалам «посвящения» и т. п.

Как сообщил журналистам генерал-майор Фройдинг, расследование ведется в отношении 55 военнослужащих, в отношении 19 из них начата процедура увольнения, 9 уже уволены из рядов бундесвера. «Мы не потерпим в армии ни сексуальных преступлений, ни экстремистского поведения, не говоря уже о наркотиках»,— заявил военный.

Сегодня командование сухопутных войск Таиланда официально признало гибель одного из новобранцев в учебном лагере в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны. Командование сообщило, что в ночь с 9 на 10 января восемь военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения напали на троих новобранцев и жестоко их избили. В результате полученных травм один новобранец скончался, двое других попали в больницу. Создана специальная комиссия по расследованию инцидента.

Летом прошлого года в скандал попали американские военные, дислоцированные на японском острове Окинава.

В июне 2025 года суд округа Наха приговорил американского морского пехотинца к семи годам лишения свободы за попытку изнасилования местной жительницы.

Как установило следствие, в январе 2025 года 22-летний младший капрал Джеймел Клэйтон схватил за горло молодую женщину и попытался ее изнасиловать. Пострадавшая получила травмы горла и глаз. Как сообщают японские СМИ, только за последний год на Окинаве было зафиксировано четыре случая попыток изнасилования со стороны американских военных.

