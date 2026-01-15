Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главу ООО «Марина» наказали обязательными работами за стройку в Галерной гавани

Петербургский суд вынес приговор по делу о нарушении охранного режима объекта культурного наследия «Галерная гавань Гребного порта», сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Генерального директора ООО «Марина» Наталью Лукину признали виновной в злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта. Подсудимая допустила проведение строительных работ на территории объекта, несмотря на прямой запрет Арбитражного суда.

В качестве наказания суд назначил виновной 340 часов обязательных работ. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживала прокуратура Василеостровского района Петербурга.

Андрей Маркелов

