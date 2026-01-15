В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе во время конфликта на овощебазе

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе во время конфликта на овощебазе на проспекте Непокоренных в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Конфликт на овощебазе на проспекте Непокоренных, закончившийся стрельбой

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Конфликт на овощебазе на проспекте Непокоренных, закончившийся стрельбой

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сообщение о конфликте со стрельбой поступило в полицию днем 12 января 2026 года. Прибывшие на место сотрудники установили, что ссора произошла между родственниками на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта один из участников достал оружие и начал стрелять в воздух. К моменту приезда полиции все участники скрылись, пострадавших не было.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Через два дня правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого в квартире дома № 214 по проспекту Ветеранов. В ходе обыска по месту его работы были изъяли самозарядный пистолет Токарева калибра 7,62 мм, травматический пистолет Streamer-2014 и 14 патронов различного калибра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного приобретения и хранения травматического оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Полицейские ищут остальных участников конфликта.

Артемий Чулков