Феерическое шоу в Рас-эль-Хайме

Эмират Рас-эль-Хайма ярко отпраздновал наступление 2026 года масштабным 15-минутным перформансом, установив новый рекорд Guinness World Records в номинации «Самое большое изображение феникса, созданное с помощью мультикоптеров/дронов». Главным зрелищем новогодней ночи было высокотехнологичное шоу дронов, которое превратило темное небо в эффектную сцену. Центральный образ — феникс рекордных размеров, символизирующий обновление и отражающий путь развития Рас-эль-Хаймы. Еще одной грандиозной композицией стала фигура под названием «Добро пожаловать», изображающая человека, выходящего из моря с раскрытыми объятиями. Этот образ подчеркнул гостеприимство и открытость эмирата. Ровно в полночь, вслед за завершением дрон-шоу, сотни фейерверков вспыхнули в безупречно синхронизированной последовательности, волнами распространяясь вдоль побережья. Тысячи жителей и гостей региона наблюдали это впечатляющее зрелище из прибрежных отелей Рас-эль-Хаймы, а также с территории фестивальной площадки, где была организована насыщенная музыкальная программа.

Нина Никифорова