Роботы выезжают на замену

Роботы оказались в три раза дешевле, чем услуги живых курьеров. Исследование рентабельности разных типов доставки провел Совкомбанк. Если оплата труда пешего курьера в Москве и Санкт-Петербурге доходит до 900 тыс. руб. в год, то содержание робота обойдется всего в 300 тыс. руб. Больше половины этой суммы приходится на замену комплектующих и ремонт, а остальное — это зарплаты инженера и оператора, подсчитали аналитики.

Однако при явной экономической выгоде широкого распространения доставка роботами вряд ли получит. Роверы не могут эффективно работать в жилых кварталах, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова: «С точки зрения рентабельности для предприятия, конечно, выгоднее робот.

Потому что ему не нужно оплачивать больничный или отпуск, платить премии. И содержание его не так дорого, как живого человека. Нужно только иногда заменять какие-то детали, комплектующие, проводить техобслуживание. Конечно, это дешевле. Но у роверов есть и недостатки.

Например, робот не может доставить заказ прямо в руки покупателю, которому приходится выходить на улицу. То есть пока роботы не могут заменить курьеров, потому что клиентам удобнее, когда заказ привозит живой человек».

Сейчас роботы-доставщики есть только у компании «Яндекс». Капитализацию этого сервиса в первом полугодии 2025-го аналитики Совкомбанка оценили в 72 млрд руб. Несколько лет назад компания проводила эксперимент по доставке посылок с помощью роверов. Издание «Ведомости» тогда писало, что аренда и техобслуживание почти 40-ка аппаратов обходились «Почте России» примерно в 2 млн руб. в месяц. Но затраты могут быстро окупиться, говорит старший аналитик по технологическому сектору Совкомбанка Дмитрий Трошин: «"Яндекс" пытается коммерциализировать свои роверы и продавать их в компании, которые тоже используют курьерскую доставку. В конце 2025-го начале 2026 года начали появляться новости, что "Яндекс" заключает партнерские соглашения с X5 и "Магнитом" на использование их роботов при доставке продуктов из магазинов.

Если говорить про экономику одного заказа, то сейчас "Яндекс Лавка" при доставке с помощью человека получает нулевую операционную прибыль. При использовании робота она бы составила 14% от суммы заказа».

Однако у роверов есть существенные ограничения по маршрутам. Сейчас они работают только в нескольких районах Москвы, в Санк-Петербурге и Иннополисе в Татарстане. О полноценной замене курьеров речи не идет, говорит основатель информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «В горизонте ближайших пяти лет не хватит даже производственных мощностей, чтобы роботы смогли заменить курьеров. Ведь придется одномоментно выпустить десятки, а может быть, и сотни тысяч роверов, так как объективно все равно один ровер не равен одному курьеру. Эффективность робота с точки зрения скорости доставки и возможностей, которые он позволяет реализовать, гораздо ниже, чем у живого курьера. Таким образом, на 100 курьеров нужно 150 или 200 роверов.

А с учетом ограничений доступа к комплектующим, микросхемам, электронике, чипам, которые необходимы для того, чтобы выпускать подобные решения, я вообще не вижу в ближайшее время перспектив производства в России больших партий подобной техники. Вторая проблема — абсолютно неотрегулированный рынок автоматизированной доставки. Нет четкой зоны ответственности в случае возникновения нештатных ситуаций, нет ответственности при возникновении, не дай бог, каких-то последствий, связанных со здоровьем или жизнью людей, которые могут пострадать из-за работы подобных устройств».

В «Яндексе» в ответ на запрос “Ъ FM” сообщили, что себестоимость рободоставки уже сопоставима с курьерской и имеет потенциал снижаться. Экономика такого способа лучше всего раскрывается в крупных городах, где выше плотность заказов, дороже труд курьеров и проще масштабировать парк. В компании отметили, что к 2027 году намерены выпустить до 20 тыс. роботов нового поколения и снизить их стоимость до $8 тыс. Это поможет частично решить проблему дефицита курьеров и снизить цены.