Занимательная трампология

Западные трампологи (толкователи заявлений президента США) пребывают в недоумении. После двух недель охлаждения в отношении Москвы Дональд Трамп обрушился с критикой на Киев. Владимир Зеленский, который, казалось, сумел растопить лед в диалоге с Вашингтоном, вновь выставлен виновником пробуксовки переговоров. Вся кропотливая работа «коалиции желающих» и ее симпатизантов в США по тихому саботажу «импульса Анкориджа» не принесла плодов. Проработка планов по отправке некоего контингента на Украину поставлена на паузу. Законопроект об очередных санкциях, который сенатор Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) обещал со дня на день выставить на голосование, снова застрял в недрах Капитолия. В общем, можно осторожно констатировать: пресловутый «импульс» слегка усилился — по крайней мере до встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе. Но после нее, как бывало и раньше, ситуация способна перевернуться с ног на голову.

Как показывает практика, чрезмерно тщательный анализ риторики президента США, коим увлекаются наблюдатели по обе стороны Атлантики, стал довольно бессмысленным занятием. Господин Трамп всегда работает даже не на абстрактную «публику», а на свой «ядерный электорат», который хитрые дипломатические конструкции не возбуждают. Мечты о миротворчестве и Нобеле, характерные для прошлого политического сезона, кажется, уже приелись сторонникам MAGA. Теперь они требуют острых ощущений — будь то спецоперация в Венесуэле, гренландская авантюра или угрозы Кубе и Ирану.

Сам Дональд Трамп тоже испытывает намного больший энтузиазм от яркой смены декораций, чем от постоянных разговоров на тему «что пошло не так с украинским урегулированием».

К тому же ему необходимо выправлять пикирующий рейтинг и спасать Конгресс от реванша демократов, мечтающих вернуться к теме импичмента. Рутинное обсуждение территориальных проблем и гарантий безопасности решению таких задач не сильно помогает.

Все это, однако, не означает, что украинская тема потеряла актуальность для Белого дома. Наверное, Дональду Трампу и хотелось бы, чтобы конфликт, который он обещал закончить за сутки, внезапно испарился, но его команда втянулась в этот вопрос слишком глубоко и не хочет останавливаться на полпути. Так, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер явно намерены добиться результата и исходят из того, что лучший путь к нему — принуждение Киева к компромиссу по последним спорным пунктам. Поддерживает эту линию и главный укроскептик в администрации, вице-президент Вэнс. С другой стороны, «ястребы» в Сенате, их союзники в окружении президента (включая директора ЦРУ Рэтклиффа) и «европейские друзья» Дональда Трампа планируют использовать любой повод, дабы удержать Киев на плаву. Как показали осенние санкции против Москвы, козыри в рукаве есть и у этой группы. Между двумя фракциями по принципу «и нашим, и вашим» будут и дальше балансировать прагматики вроде госсекретаря Рубио. Посему вашингтонский маятник продолжит качаться, а чувство дежавю мы испытаем еще не раз.

Москва в этой ситуации выбрала единственно возможную стратегию — реагировать на трамповские колебания с олимпийским спокойствием, оставляя открытым окно дипломатических возможностей, но и особо не обольщаясь. Российское руководство адаптировалось к особому стилю американского лидера. И будет с интересом, но без иллюзий следить за схваткой поборников «духа Анкориджа» с «духоборцами», которая может затянуться надолго.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ