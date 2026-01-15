В Самарской области против руководства ООО «МСК» возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

В Клявлинском районе Самарской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы в ООО «МСК», сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что в период с июля по сентябрь 2025 года директор организации не выплачивал четверым сотрудникам заработную плату и иные установленные законом выплаты на общую сумму более 450 тыс. рублей»,— говорится в сообщении.

Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации).

Кроре того, прокурор в интересах сотрудников компании подал в суд иск о взыскании задолженности.

Ход расследования дела и вопрос фактического погашения долга взят прокуратурой района на контроль.

Сабрина Самедова