Дочь Сулеймана Керимова подала иск к Швейцарии из-за заморозки своих инвестиций

Дочь российского сенатора Сулеймана Керимова Гульнара Керимова инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии по правилам ЮНСИТРАЛ. Она оспаривает действия властей по заморозке ее инвестиций в элитную недвижимость, сообщает Global Arbitration Review (GAR). Для Швейцарии это может стать первым инвестиционным спором, связанным именно с антироссийскими санкциями.

По данным издания, иск касается действий, предпринятых швейцарскими властями в отношении инвестиций Гульнары Керимовой с июня 2024 года якобы в рамках санкционного режима. Размер требований оценивается в сотни миллионов долларов США. Уведомление ответчику об арбитраже подано на основании двустороннего соглашения от 1990 года о защите инвестиций между Швейцарией и СССР.

По сведениям GAR, госпожа Керимова через швейцарские компании инвестировала в объекты недвижимости во Франции, предположительно в Антибе на Лазурном берегу, а затем по указанию французских налоговых органов реструктурировала активы в другую швейцарскую компанию, полностью принадлежащую ей. При этом сама Гульнара Керимова не находится под ограничениями Швейцарии или ЕС, хотя ее отец Сулейман Керимов и брат Саид были включены в швейцарские санкционные списки в 2022 году.

В иске заявляется о нарушении положений двустороннего соглашения стран о равноправном обращении с инвесторами и об экспроприации активов. Как пишет GAR, Гульнара Керимова утверждает, что швейцарские органы фактически использовали санкции против ее родственников как обоснование принятых против нее и ее компаний мер, оскорбительно охарактеризовав ее саму как «марионетку» семьи. Другая часть претензий в иске касается принятого Швейцарией в октябре 2025 года закона, который ограничивает исполнение швейцарскими судами решений инвестарбитражей по делам, связанным с российскими санкциями.

Варвара Кеня