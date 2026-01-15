«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции, питающей три нефтепромысла в Югре

Специалисты компании «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 220 кВ в Югре. Энергообъект обеспечивает электроэнергией инфраструктуру Малобалыкского, Петелинского и Среднебалыкского месторождений нефти.



Энергетики выполнили ремонт 36 коммутационных аппаратов и четырех силовых трансформаторов. На ключевом оборудовании подстанции проведено техобслуживание устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН), высоковольтных вводов и систем охлаждения. Помимо этого, на силовом трансформаторе установлен новый микропроцессорный терминал автоматики контроля и управления приводом РПН отечественного производства.

Стоимость технических мероприятий составила более 6,7 млн рублей.

АО «Россети Тюмень»