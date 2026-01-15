«Евраз НТМК» вложил 290 млн руб. в систему автоматического контроля выбросов

«Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») внедрил систему автоматического контроля (САК) на основных источниках выбросов в Нижнем Тагиле. Инвестиции в проект составили 290 млн руб. Как сообщили в компании, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подтвердило соответствие оборудования нормативным требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Евраз НТМК» Фото: пресс-служба «Евраз НТМК»

Системы контроля установлены на трех трубах котлоагрегатов ТЭЦ, коксовой батарее № 9 и двух свечах доменного производства. Устройства оснащены высокоточными датчиками-газоанализаторами, которые непрерывно отбирают пробы, измеряют температуру, давление и объемный расход газов. Сообщается, что данные передаются в государственный реестр Росприроднадзора каждые 30 минут.

По данным компании, это первый случай установки подобного оборудования на промышленных объектах в Нижнем Тагиле. Директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев отметил, что данные с датчиков будут обновляться в личном кабинете природопользователя и напрямую передаваться в Росприроднадзор.

Внедрение САК является частью долгосрочной экологической стратегии «Евраза». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Из девяти запланированных мероприятий проекта семь уже реализовано. Общий объем снижения загрязняющих веществ составил 7,97 тыс. тонн, а инвестиции комбината в эти проекты превысили 14,62 млрд руб.

Мария Игнатова