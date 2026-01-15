В Саратовской области 37% местных дорог соответствуют нормативам

В Саратовской области к 2030 году до 60% дорог регионального и межмуниципального значения должны быть приведены в нормативное состояние. Пока удалось добиться половины этого показателя, рассказали в областной думе на заседании профильной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство развязки на Сокурском тракте в Саратове

Фото: Мэрия Саратова Строительство развязки на Сокурском тракте в Саратове

Фото: Мэрия Саратова

Министр дорожного хозяйства Саратовской области Федор Котельников сказал, что по итогам 2025 года в нормативное состояние привели 37% местной дорожной сети. Общий объем финансирования превысил 8 млрд руб.

Особое внимание уделяли дорогам, которые связывают два муниципальных образования или выходят на соседние регионы.

В текущем году начались работы по строительству путепровода на Сокурском тракте. Срок завершения — 30 апреля 2027 года, но поставлена задача запустить рабочее движение в конце 2026 года. Общий объем финансирования — 1,9 млрд руб. Сейчас объект готов на 12%.

Татьяна Смирнова