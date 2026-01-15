В Ростове капитана теплохода оштрафовали за провоз немаркированных сигарет

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил капитана иностранного судна к штрафу 300 тыс. руб. за контрабанду табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в октябре 2025 года капитан незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза табачные изделия без специальных акцизных марок. Общее количество контрабандной продукции составило свыше 100 блоков.

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕЭС Государственную границу РФ с государствами — членами ЕЭС стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере).

Валентина Любашенко