Поэзия из ничего

На новой пластинке рок-группы «Полюса» «Наше ничего», вышедшей на этой неделе, Игорь Гаврилов обнаружил приметы сегодняшнего времени и заново осмысленное ретро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка альбома «Наше ничего» группы «Полюса»

Фото: вебсайт группы «Полюса» Обложка альбома «Наше ничего» группы «Полюса»

Фото: вебсайт группы «Полюса»

Считается, что быть заложником одного хита для музыканта проклятье. Но у 99% действующих музыкантов нет и его. Так что «Полюсам» с их «Люди хотят поэзии…» повезло — песню вспомнит любой прохожий на улице. Впрочем, у «Полюсов» хватило таланта, чтобы регулярно выпускать альбомы с запоминающимися мелодиями. Хит 2010 года «На батареях солнечных» должен был дать угасшей популярности группы новый стимул, но время было уже другое, модные группы в России пели по-английски, да «Полюса» и не ломились в модники. Три альбома 2010-х — стабильно крепкий класс и очень ровное, если не равнодушное отношение медиа.

В 2017 году несправедливость пытались исправить коллеги из группы «Сплин». «Полюса» выступили на разогреве у земляков на большом концерте в Москве, но большой прорыв не случился и тогда. «Полюса» продолжали выступать в клубах, а в звукозаписи взяли долгую паузу.

Первые песни с нового альбома «Наше ничего» были опубликованы в 2024 году, но с полноценным релизом группа не спешила. Презентацию альбома сыграли в Питере в октябре 2025-го. Как следует отдохнув, в декабре показали материал альбома в столице. И вот теперь он добрался до цифровых площадок.

В соцсетях «Полюса» сообщают, что альбом должен был выйти еще пять лет назад. Однако заглавная песня вряд ли могла родиться в те времена. «Наше ничего» — песня о разрыве связей и потере взаимопонимания между людьми, оказавшимися по разные стороны границ и баррикад. Единственное, чего нет,— языкового барьера. Фразу «Наше "ничего" с вашим "ничего" общего, похоже, не имеет ничего» в диалоге с воображаемым собеседником «по ту сторону» может представить себе любой слушатель.

В этой же реальности «Полюсов» (в первой же песне альбома!) существует, например, путешествие в Дубай — чего никак не ожидаешь от рок-группы: «Привет из желтого Дубая, здесь все в песке. Как люди могут жить, не знаю, в такой тоске». В песне действительно описание путешествия в Дубай. И в то же время слепок эмоций автора, который мыслями в другом месте и времени. Но пребывая в стране, где, по сути, ничего не меняется тысячелетиями, лирический герой может только фиксировать неизменность жизни, не допуская иных сценариев.

Питерская электрическая меланхолия «Полюсов» неоднородна. Как и на любом своем альбоме, «Полюса» то тут, то там пропускают на первый план стадионный инди-поп.

Например, песни «На разных языках» и «По пустякам» легко представить на большой арене, и, если бы группа двигалась в этом направлении, из нее могло бы получиться что-то вроде отечественного Coldplay. Но пронзительная петербургская романтика остается коньком «Полюсов». В ее наиболее доступной для массового слушателя форме, например в песне «Знай, знай, знай!», чувствуется влияние светлоликого «Секрета». В поэтически предельно отточенных, искусно аранжированных треках «Север не отпускает», «Удлинитель дней» и «Смотреть на корабли» слышно эхо Tequilajazzz. Оттуда же, вероятно, неизбывная морская тематика.

Еще один козырь «Полюсов» — кавер-версии. Блестящие примеры из их бэк-каталога — «Сука-любовь» Михея и «Кто ты теперь» «Аквариума». Для альбома «Наше ничего» Илья Разин и его товарищи переработали «Песню о рыбаке» Андрея Петрова и Юлии Друниной из фильма «Человек-амфибия». Песню когда-то исполнял Эдуард Хиль. Илья Разин умеет, когда нужно, включить своего внутреннего крунера. В аккомпанементе лидирует электрогитара, но «Полюса» сделали аранжировку, которая отсылает к временам, когда песни для кино писали большими составами в больших студиях. Вокальный напор Ильи Разина добавляет первоисточнику трагизма, а текст песни, чей темп замедлен по сравнению с оригиналом, резонирует с сегодняшним днем не меньше, чем собственные песни музыканта. При прослушивании альбома «Наше ничего» то и дело возникает ощущение, что присущая «Полюсам» безысходность с проблесками надежды опередила свое время, а сейчас время ее догнало.

Игорь Гаврилов