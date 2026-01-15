В России начали применять новый препарат для лечения рака, сделанный в Димитровграде

Препарат «Ракурс, 223Ra», разработанный в Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии ФМБА России (Димитровград), введен в клиническую практику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Это первый отечественный радиофармацевтический препарат, прошедший государственную регистрацию и получивший разрешение на применение в лечении онкологических заболеваний. Инновационное лекарство содержит радионуклид радий-223 и предназначено для терапии метастазов в костной ткани. Его действие основано на целенаправленном воздействии радиоактивного излучения на опухолевые очаги, что способствует снижению болевого синдрома и улучшению общего состояния пациентов.

Первая партия препарата уже поступила в медицинские учреждения по всей России. Внедрение «Ракурс, 223Ra» подтверждает рост отечественного научно-производственного потенциала в области онкологии и радиофармации.

Разработка и внедрение препарата имеют стратегическое значение для системы здравоохранения. Они способствуют повышению технологической независимости страны в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Андрей Сазонов