Отвод вам и повод
По каким причинам арбитра могут отстранить от рассмотрения дела
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Stockholm Chamber of Commerce, SCC) проанализировал практику по отводам арбитров за пять лет. Из документа следует, что почти в 80% случаев заявления об отводе отклоняются, а чаще всего о нем просят ответчики по делу. При этом учитываются признаки, вызывающие обоснованные сомнения в предвзятости арбитра. В большинстве случаев отстраняют от дела тех, кто имел отношение к одной из сторон спора или ее представителям, но учитываются также факторы, связанные с геополитикой и публичными заявлениями арбитра на этот счет.
Стокгольмский арбитраж выпустил руководство об отводах арбитров, изучив накопившуюся практику за 2020–2024 годы. SCC в своем подходе учитывает применимое к спору право и лучшие практики международного арбитража о конфликте интересов. Исследование показывает, что порог для удовлетворения ходатайства об отводе остается высоким: 78% заявлений было отклонено. Инициаторами отвода чаще выступали ответчики (67%). В большинстве случаев отстранить от дела просили боковых арбитров (54%), реже — председателя или единоличного арбитра (41%). Лишь дважды за пять лет заявления касались состава трибунала в целом.
Документ систематизирует подходы к оценке беспристрастности и независимости арбитров — учитывается не столько фактическая предвзятость, сколько наличие внешних признаков, вызывающих у наблюдателя обоснованные сомнения.
Причем, решая вопрос об отводе, нужно принимать во внимание все обстоятельства в совокупности, а не некоторые из них. С процедурной точки зрения авторы обзора напоминают о двух важных моментах — обязанности арбитра раскрывать спорные обстоятельства на протяжении всего разбирательства и до него, а также о 15-дневном сроке заявления отвода с момента, когда стороне стало известно о соответствующих основаниях.
Также в обзоре поднимается вопрос соблюдения требований о конфиденциальности спора. Например, общие маркетинговые формулировки о «значительном опыте арбитра» и упоминание текущего разбирательства без раскрытия сторон не являются разглашением конфиденциальной информации — на этом основании арбитра отвести нельзя.
Связи, порочащие его
Большинство отводов, как следует из анализа, связаны с предполагаемыми отношениями между арбитром и одной из сторон спора, ее аффилированными лицами или представителями (юрфирмой). Совет SCC внимательно изучал характер и частоту таких связей, их актуальность на момент разбирательства, а также значимость вознаграждения арбитра в структуре доходов юрфирмы. Так, в одном деле председателя трибунала отвели из-за устойчивых профессиональных связей с экспертом, чьи заключения предстояло оценивать в деле, так как это создавало риск неосознанной предвзятости.
В другом случае отвод удовлетворили из-за сочетания факторов: арбитр представлял интересы аффилированного с ответчиком лица в другом споре во время текущего процесса, своевременно не сообщил о конфликте интересов и получил значимое вознаграждение. Еще в одном деле решение об отводе опиралось на тесные профессиональные связи арбитра с прежней фирмой даже после ухода из нее.
Ваше политическое кредо
Отдельный блок исследования посвящен отводам в связи с геополитической ситуацией. Совет SCC указывает, что наличие у арбитра политических взглядов и его участие в общественных инициативах сами по себе не говорят о его предвзятости. Так, в двух делах заявители просили отвести арбитра по причине его связи с проектом, в рамках которого использовались враждебные по отношению к России формулировки, и его участия в сборе средств для пострадавших на Украине. Причем оба рассматриваемых им дела были связаны с предполагаемыми действиями российского государства. Но SCC указал на минимальную вовлеченность указанного арбитра в инициативу, организованную палатой арбитров, и отсутствие его собственных высказываний о России. Также совет отметил, что палату не следует автоматически приравнивать к юрфирме при оценке конфликтов интересов.
Вместе с тем SCC демонстрирует более строгий подход в ситуациях, когда публично высказанная позиция арбитра попадает в контекст конкретного спора, особенно когда дело касается санкций.
В одном из споров отвод удовлетворили из-за публичных заявлений арбитра с критикой в адрес действий России на Украине. Поскольку ответчик являлся российской подсанкционной организацией, совет SCC пришел к выводу, что заявления арбитра могут вызвать сомнения в его беспристрастности. В другом деле отвели арбитра, так как тот поддерживал ограничения против российских лиц, а санкции фигурировали в споре как аргумент в пользу неисполнения обязательств.
При этом SCC отдельно подчеркивает, что национальность, гражданство, религия или профессиональная деятельность в конкретном государстве сами по себе не свидетельствуют о проблемах с независимостью и беспристрастностью арбитров без дополнительных обстоятельств. Доводы же о недостаточной квалификации арбитров обычно не принимаются, если только стороны заранее не согласовали специальные требования к ней.