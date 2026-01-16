Павильоны оставили со сносом

За прошлый год в Уфе по решению местных властей было снесено более 300 киосков, павильонов и лавок, которые мэрия считает самовольными постройками. Целью кампании против торговых точек чиновники называют наведение порядка и защиту интересов добросовестного бизнеса. По мнению экспертов, чиновники, активно борясь с незаконной нестационарной торговлей, не предлагают бизнесу и населению альтернативы. В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей констатируют снижение жалоб на действия администрации и подчеркивают, что зачастую сами бизнесмены нарушают правила размещения торговых объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году в Уфе снесли 325 нелегальных киосков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В прошлом году в Уфе снесли 325 нелегальных киосков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В прошлом году число нестационарных торговых объектов (НТО), снесенных по решению уфимских властей, составило 325, рассказали «Ъ» в пресс-службе городской администрации. В Октябрьском районе прекратили существование 103 несанкционированных киоска и павильона, в Калининском — 64, Советском — 56, Орджоникидзевском — 36, Кировском — 35, Демском — 18, Ленинском — 13.

Основными целями кампании власти называют наведение порядка в сфере нестационарной торговли, защиту интересов добросовестных предпринимателей и создание комфортной городской среды для жителей Уфы.

Активную борьбу с несанкционированными НТО власти начали в 2022 году, когда администрация утвердила порядок выявления, демонтажа и перемещения самовольных построек. Под снос попадают торговые точки, которые, по мнению чиновников, установлены без разрешения и договоров. «Как правило, это уже не эксплуатируемые объекты, мешающие уборке снега и превращающиеся в "убежища" для маргиналов»,— писал в соцсетях сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев в конце 2022 года.

Год спустя господин Мавлиев заявлял, что из-за размещения объектов без документов городской бюджет недополучает около 100 млн руб. Доходы бюджета от продажи права на размещение киосков составляют от 10 млн руб. (в 2021 году) до 27,8 млн руб. (в 2025 году).

В администрации отмечают, что добросовестным предпринимателям предлагается альтернатива самовольным постройкам. Например, утверждены типовые эскизы НТО, упрощена процедура продления договоров аренды для размещения киосков без торгов. В прошлом году управление наружной рекламы и информации заключило 80 договоров на размещение НТО без торгов, что в 3,5 раза превышает показатели 2024 года.

Иногда решения чиновников о сносе самовольных НТО становятся поводом для судебных разбирательств, которые чаще всего заканчиваются в пользу муниципалитета, но не всегда. В апреле 2024 года снос пункта приема вторсырья на улице Менделеева (принадлежал фирме «Экоресурс») привел к уголовному делу о превышении должностных полномочий. «Экоресурс» заявил об ущербе в 2,5 млн руб., а глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников получил представление от прокуратуры.

Практику сноса самовольных построек администрация собирается продолжить — в план демонтажа НТО на 2026 год включено 153 торговые точки.

В 2024 году в Уфе было более 1,1 тыс. легальных нестационарных торговых объектов.

Как рассказала «Ъ» уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Ирина Абрамова, в 2024 и 2025 году бизнесмены не обращались по вопросам сноса павильонов, хотя в предыдущие два года история была обратной.

«К сожалению, мы фиксировали случаи нарушения самими предпринимателями существенных условий договоров. Например, предприниматели увеличивают площадь НТО с оговоренных 80 до 120 кв. м, а также превращают павильоны в капитальные строения»,— пояснила госпожа Абрамова.

По мнению экономиста Рустема Шайахметова, НТО играют важную роль для жизни мегаполиса. «Во-первых, это развитие малого бизнеса, для многих некапитальный павильон — возможность начать предпринимательскую деятельность. Во-вторых, часто на удаленных территориях, где мало жителей, НТО выручает местных, обеспечивая их продуктами питания и товарами первой необходимости»,— объяснил эксперт.

Снося сотни старых НТО, не пытаясь их интегрировать в городскую ткань, мэрия не предлагает новых эффективных проектов для их использования, сетует господин Шайахметов. «Не видя в них материальной выгоды, чиновники освобождают территорию, зачастую не предлагая местным жителям других форматов обеспечениях их потребностей. А в таких войнах редко бывают победители, в большей степени все проигрывают — и жители, и местная власть, и предприниматели»,— уверен экономист.

Идэль Гумеров