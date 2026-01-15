Пассажиропоток аэропорта Перми за границу вырос на 36% за год

В 2025 году пассажиропоток Большого Савино достиг 2 млн человек, сообщает пресс-служба пермского аэропорта. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 1,9 млн пассажиров, в 2023-м — 1,9 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

На внутренних линиях за минувший год было обслужено чуть более 1,7 млн человек. Международные перелеты совершили 284,2 тыс. человек, что на 36,9% больше показателя 2024-го.

Пермский аэропорт принял также 12,9 тыс. транзитных пассажиров. Всего в прошлом году из Большого Савино было доступно 28 прямых направлений: 19 на внутренних авиалиниях, четыре — в СНГ и пять — в страны дальнего зарубежья.