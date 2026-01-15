Пассажиропоток аэропорта Оренбурга по итогам 2025 года сократился на 5%

По итогам 2025 года пассажиропоток международного аэропорта Оренбурга снизился более чем на 5% по сравнению с 2024 годом. Всего перевезено 951 тыс. человек (в 2024 году — 1,005 млн человек, в 2023 году — 1,042 млн человек). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Маршрутная сеть воздушной гавани включала 12 направлений. Самыми популярными традиционно остались Москва и Санкт-Петербург.

Рейсы обслуживали 12 авиакомпаний. Новыми авиакомпаниями для оренбургского аэропорта стали Corendon Airlines, «ИрАэро» и «Азимут».

Внутрироссийскими рейсами воспользовались 885,5 тыс. человек или 93% от общего числа пассажиров.

Андрей Сазонов