Maersk спустя год возобновляет транзит судов через Красное море

Крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик — датская Maersk — анонсировал возвращение своих судов в Красное море. Компания прекратила осуществлять рейсы через Аденский залив и Суэцкий канал в январе 2024 года, после того как ее суда были атакованы хуситами.

Maersk считает, что за последние месяцы уровень безопасности морских перевозок в регионе значительно повысился. Компания совершила первый за год пробный рейс через Красное море в декабре и еще один — в начале января. С 26 января оператор возобновит транзит судов через Аденский залив и Красное море на регулярной основе. При этом компания продолжит мониторить обстановку в регионе и в случае необходимости может вновь приостановить проход судов по этому маршруту.

Maersk и другие операторы морских грузовых перевозок извлекли значительную выгоду из закрытия торгового судоходства через Красное море, начав возить грузы в обход Африки с юга. Судам приходилось тратить заметно больше времени на доставку грузов, что привело к росту тарифов на контейнерные перевозки. После того как Maersk объявила о возобновлении судоходства через Суэцкий канал, котировки ее акций упали на 7,5% — это сильнейшее падение их цены за два месяца.

