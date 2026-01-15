NYT: США давят на Мексику для участия в операциях против нарколабораторий

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Мексику, чтобы получить разрешение на проведение операций по ликвидации нарколабораторий. Об этом неназванные американские чиновники рассказали газете The New York Times (NYT). Инициатива США заключается в организации рейдов совместно с мексиканскими силовиками.

Собеседники NYT сообщили, что США настаивают на участии бойцов спецназа или сотрудников ЦРУ в операциях против мексиканских лабораторий, где, предположительно, производят фентанил. Речь идет в том числе об ударах американскими силами с применением БПЛА. Это предложение, озвученное еще в начале прошлого года, Мексика сразу отвергла. Однако переговоры по этому вопросу возобновились после операции США в Венесуэле, в результате которой похитили президента республики Николаса Мадуро.

Как отметили американские чиновники, американские советники уже находятся на командных постах мексиканских ВС, помогая разведданными в борьбе с наркокартелями. Теперь же США предлагают расширить это взаимодействие. При этом глава Службы безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч говорил, что у страны есть «высококвалифицированные армейские подразделения и спецназ», а помощь требуется только в разведывательной информации.

Лусине Баласян