«Известия»: более 70% российских IPO за два года принесли убытки инвесторам

Более 70% компаний, вышедших на IPO (первичное публичное размещение акций на торгах), за последние два года принесли инвесторам убытки, сообщили «Известия». Из 18 новых публичных компаний только пять смогли повысить стоимость своих акций.

По данным издания, акции организаций, которые подешевели после IPO, в среднем сократились в цене на 40%. У восьми компаний акции упали ниже этого порога. Рост акций у пяти прибыльных компаний в среднем составил 24%.

Как заявил первый заместитель генерального директора лизинговой компании «Европлан» Илья Ноготков, в прошлом году на рынок акций повлияли инфляция, «жесткая денежно-кредитная политика ЦБ», а также нестабильная геополитическая обстановка. По словам экспертов, в первые месяцы после IPO акции часто сильно колеблются в цене, что для неподготовленного инвестора является риском.