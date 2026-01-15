В Саратове на модернизацию сетей водоснабжения ежегодно тратится более миллиарда рублей

В Саратовской области продолжится модернизация сетей водоснабжения и водоотведения МУП «Саратовводоканал». О планах на новый 2026 год говорили на заседании комиссии областной думы по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государственных программ Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства Михаил Бутылкин в Саратовской областной думе

Фото: Правительство Саратоской области Министр строительства Михаил Бутылкин в Саратовской областной думе

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин рассказал, что в прошлом году по решению губернатора стартовала программа модернизации сетей водоснабжения и водоотведения «Саратовводоканала» на территории города Саратова.

Она рассчитана на 3 года. В 2025 году выделены средства более 1 млрд руб. Выполнено 25 мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения «Саратовводоканала» на территории города Саратова. В 2026 г. модернизация сетей продолжится. По словам профильного министра, подобных масштабных работ на этих сетях не проводилось около 30 лет.

Господин Бутылкин считает, что «уже сейчас количество аварий на центральных магистралях водосетей снизилось на 42%».

Он подчеркнул, что главная цель программы – проводить капитальный ремонт сетей, а затем следуют реконструкция, увеличение мощностей и строительство новых. При этом он признал, что аварии на сетях в областном центре случаются каждый день.

Татьяна Смирнова