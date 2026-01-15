Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие зимние вещи не займут много места в багаже при поездке в теплые страны.

Сейчас, когда многие из нас летят из холодных мест в теплые, а потом снова возвращаются в зиму, вопрос о том, как же упаковать все это, чтобы половину чемодана не заняли тяжелые теплые вещи, стал крайне актуальным. Хороший вариант — ультралегкие и удобные для путешествий вещи.

Max Mara The Cube — это как раз тот случай, когда зимняя вещь не превращает ваш чемодан в артиллерийский снаряд. The Cube — это модульный утепленный жакет, который складывается в собственный мини-футляр и почти ничего не весит. Он не для Антарктиды, но точно спасет от ветра и холода по пути в теплые края.

Второй момент — обувь для перелета. Тут стоит обратить внимание на что-то вроде мягких тапочек-ботинок North Pole: они легкие, бесшумные и вообще не займут места в чемодане, если будете переезжать с острова на остров. Наконец, тончайший кашемир, который ничего не весит и удобен для полетов. Тут на сцену выходят вещи от Brunello Cucinelli и Loro Piana: кашемировые свитера и брюки из их baby cashmere и смесей шелка с кашемиром невесомые, но дающие тот самый уют и тепло.

Анна Минакова