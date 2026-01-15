Искусственная музыка закрепилась в повестке

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какую пользу нейросети могут принести лейблам.

Исследование Morgan Stanley показало, что молодое поколение слушает музыку, созданную искусственным интеллектом, несколько часов в неделю. Портал Sherwood сравнивает это время с просмотром какого-нибудь значимого фильма, например, «Аватара». Это первый год, когда аналитики включили какие-либо вопросы по искусственному интеллекту в ежегодный опрос об аудиопривычках людей, сообщили в команде исследователей. И их удивил масштаб распространения этого явления: 50-60% слушателей в возрасте от 18 до 44 лет сообщили о прослушивании музыки, созданной с помощью ИИ, в течение 2,5-3 часов в неделю».

По данным Morgan Stanley, чаще всего музыка, созданная ИИ, появляется на YouTube и в TikTok. И хоть это и звучит впечатляюще, эксперты пока не спешат рисовать негативные прогнозы для крупнейших музыкальных платформ. В частности, для Spotify это отличная возможность приложить усилия и при помощи нейросетей выйти на новый уровень персонализации контента. Для музыкальных лейблов тоже могут быть плюсы: рост ИИ-музыки увеличит стоимость скудных активов каталога, потенциально создавая при этом новую конкуренцию для создателей контента. К тому же важным шагом для монетизации такой музыки стало объявленное партнерство Suno и Warner Music Group. Кажется, участники рынка большие риски от новых технологий уже оценили.

Кстати, меня удивило то, что так много участников опроса сообщили уверенно о том, что слушают. В соцсетях очень популярны ролики, где любители музыки разоблачают лидеров российских чартов: оказывается, мы сами зачастую не подозреваем, что тот самый привязавшийся мотив и есть продукт нейросетей.

