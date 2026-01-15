Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как юный подмастерье создал легендарный аксессуар и смог основать собственный торговый дом.

Фото: Christian Vierig / Getty Images

В 14 лет сын столяра Луи Виттон решил искать счастье в Париже. Ему пришлось преодолеть 400 км пешком, чтобы устроиться учеником к столичному мастеру и под его руководством начать клепать деревянные дорожные сундуки. Они были тяжелыми и неудобными, и юный столяр решил облегчить участь путешественников. Он сделал плоский сундук из легкой фанеры, приделал ручку и обтянул непромокаемой тканью Trianon. По ее названию новаторский сундук получил свое первое имя. «Трианоны» стали модными атрибутами у французской элиты, а столяр Виттон в 1854 году смог основать собственный торговый дом. На доме номер 4 на парижской улице Рю Нувель де Капус и сегодня можно увидеть табличку «Луи Виттон, кожаные чемоданы Парижа». И столяры могут модные тренды задавать.

Павел Шинский