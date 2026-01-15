Ругаться полезно

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как сквернословие во время напряжения может повысить эффективность.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сквернословить полезно для здоровья. Произнесенное в нужный момент ругательство может сделать тренировку эффективнее, улучшить настроение и повысить уверенность в себе — и все это не считая морального удовлетворения. Психологи из университета Кила в Великобритании изучили воздействие нецензурной лексики на организм в серии исследований. Результаты предыдущих работ показали, как ругательства влияют на то, сколько боли может вынести человек. Когда испытуемые держали руки в ледяной воде, проще было тем, кто реагировал эмоциональнее.

В рамках следующего исследования около 200 добровольцев отжимались от стула: одна группа использовала нейтральные слова для выражения эмоций, а вторая — крепкие и нецензурные. Именно эти участники справились с заданием намного лучше, чем те, которые себя сдерживали. По словам ученых, это нейтральный с точки зрения калорий, бесплатный и легкодоступный инструмент, который может повысить производительность в нужный момент. Механизм, как утверждают исследователи, такой: эта лексика помогает нам войти в раскованное состояние, перестать слишком много думать и начать действовать. Но стоит помнить о важности контекста. Если ругаться слишком часто, то терапевтический эффект таких слов теряется. К тому же есть риск сойти за сапожника, а социальные последствия в лаборатории ученые не измеряли.

Анна Кулецкая