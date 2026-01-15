Azur Air запустит прямой рейс из Ульяновска в Анталью с 29 апреля

Авиакомпания Azur Air с 29 апреля запускает сезонные рейсы из Ульяновска в Анталью (Турция). Полеты будут выполняться до 24 октября включительно по средам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Ульяновска.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 757 вместимостью 238 пассажиров. Отправление из Ульяновска по средам запланировано в 02:45 (MSK+1), а по субботам — в 05:05 (MSK+1).

Андрей Сазонов