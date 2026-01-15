Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье к крещенским купаниям готовят около 30 площадок

В Оренбургской области организуют около 30 прорубей (иордани) для крещенских купаний. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на данные МЧС Оренбургской области.

Фото: Антон Иванов

В Оренбурге купель располагается на набережной реки Урал, в районе скейт-парка. Специалисты МЧС России замерили лед на главной городской купели Оренбурга. Толщина составляет 26 см при глубине водоема 1,5 м., что соответствует требованиям безопасности.

Праздник Крещение Господне пройдет в ночь с 18 на 19 января.

Руфия Кутляева