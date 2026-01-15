В Самаре возбуждено уголовное дело после гибели рабочих на стройплощадке

СУ СКР по Самарской области расследует уголовное дело в связи с происшествием на стройплощадке в Ленинском районе Самары. Преступление квалифицировано по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Об этом «Ъ-Волга» сообщили в ведомстве в четверг, 15 января.

Происшествие случилось 15 января на территории строящегося жилого комплекса. Рабочие, которые находились в фасадно-подъемной люльке на высоте 22 этажа, занимались остеклением, когда оборвался трос и конструкция рухнула.

В результате инцидента два человека погибли и один пострадал. Он госпитализирован в больницу.

Прокуратура проверяет организаторов строительства на соблюдение требований трудового законодательства, строительных нормативов и правил. Надзорное ведомство контролирует расследование.

Георгий Портнов