Автомобилистам, чей стаж начинался еще в советские годы, когда свою машину было принято обслуживать самостоятельно, наверняка знакомо такое понятие, как «паста ГОИ» — зеленый брусок, которым шлифовали и кузов, и стекла на фарах, и многое другое. И тогда, и сейчас многие ошибочно думают, что название абразивного вещества произошло от имени великого испанского художника. Однако Франсиско Гойя ничего не мог ей шлифовать, потому что ГОИ — аббревиатура— Государственный оптический институт, где эту волшебную пасту изобрели в 1930-е.

К чему мы это вспомнили? На российский рынок выходит Hongqi Guoya. Несмотря на то, что этот огромный седан по-своему красив, к живописцу его название тоже не имеет отношения. Название состоит их двух иероглифов: «го», то есть «нация», и «я» — «элегантность». Как говорится, учите, пригодится больше, чем топик London is the capital of Great Britain. Hongqi Guoya станет новым флагманом марки. К слову, модель уже презентовали в России на прошлогоднем Восточном экономическом форуме.

Длина кузова превышает 5,3 м, а колесная база — 3,2 м. То есть машина действительно огромная. Подчеркнут статус не только габариты, но и парадная решетка радиатора с эксклюзивным платиновым напылением. В салоне люкс в его восточном понимании. Технические спецификации для России пока не обнародованы. У себя на родине, в Китае, седан оснащается либо трехлитровым бензиновым V6 c двойным турбонаддувом мощностью 380 л. с., либо четырехлитровым 490-сильным V8. Тяга передается на все колеса через восьмиступенчатый автомат.

Как сообщает релиз, Hongqi Guoya создан для требовательных лидеров 3 топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев бизнеса и государственных деятелей, для которых автомобиль является продолжением статуса и инструментом для работы. Модель предлагает достойную альтернативу топовым европейским седанам представительского класса. Не уверен, что стоило вспоминать про европейские седаны. Если посмотреть на Тверскую улицу в час пик, то там и так уже одни сплошные Hongqi.

