Прокурор Татарстана подал иск к бывшему судье Арбитражного суда республики

Прокурор Татарстана подал иск к бывшему судье Арбитражного суда Татарстану Аделю Минапову. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Иск зарегистрирован в Советском районном суде Казани. Суть требований не раскрывается, дело проходит по категории «об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества».

Адель Минапов занимал должность судьи Арбитражного суда Татарстана с 2011 года. В 2025 году он ушел в отставку по собственному желанию.

Анна Кайдалова