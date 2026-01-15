Авиарейсы в Калининград и из него задерживаются из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий в Калининграде задерживаются авиарейсы на прилет в аэропорт Храброво и на вылет из него. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Обстановка в аэропорту Храброво

По данным ведомства, задерживаются прибытие в Калининград самолетов из Иваново, Кирова, Минска, Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, а также вылеты из Храброво в Киров, Москву, Самару и Санкт-Петербург.

Отдельно в прокуратуре уточнили, что задержан вылет рейса Иваново — Калининград, на котором должны были лететь 82 пассажира.

Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных авиационными правилами. В Храброво круглосуточно работает мобильная приемная прокуратуры.

Артемий Чулков