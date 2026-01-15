Ликвидируется одна из старейших строительных компаний региона

В федеральную налоговую службу подано заявление о ликвидации АО «Стройиндустрия». Информация об этом содержится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Решение о ликвидации было принято на внеочередном общем собрании акционеров 22 декабря прошлого года.

Напомним, «Стройиндустрия», основанная в 1992 году на базе производственно-строительного комбината треста «Пермгражданстрой», долгое время была одним из лидеров пермского строительного рынка. До 2007 года компанию возглавлял известный пермский политик Семен Леви. В 2000-е «Стройиндустрия» возвела несколько объектов, включая гостиничный комплекс и апартаменты «Жемчужина» на бульваре Гагарина, 65а, а также МФК на ул. Чернышевского, 28.

Основной производственный актив (завод ЖБИ) в 2008 году продали ГК «ПИК». После этого основным видом деятельности «Стройиндустрии» стало получение доходов от сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества. В начале 2018 года «Стройиндустрию» продали структурам, близким к предпринимателю Михаилу Белебезьеву. Весной 2019 года владельцы «Стройиндустрии» разделили бизнес, зарегистрировав новое общество — АО «Отель СИ» (правопреемник «Стройиндустрии»). Владельцем ранее принадлежавшего компании завода ЖБК теперь выступает группа «Развитие».