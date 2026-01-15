ПСБ начал выдачу единой карты жителя: что она дает ярославцам

ПСБ первым в Ярославле начал выдачу «Карты жителя Ярославской области» (КжЯо). Это персонализированная дебетовая карта с платежной системой «Мир» и идентификационным приложением, работающим на основе бесконтактной технологии. Такой функционал позволяет жителям области одновременно использовать карту как платежный инструмент и единую цифровую платформу для получения социальных городских и региональных льгот, сервисов и скидок. Оформить ее можно в любом отделении банка ПСБ на территории области или в МФЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

«Проект «Карта жителя Ярославской области» — это закономерный шаг в развитии нашего партнерства с регионом, который с 2025 года стал для нас домашним. Совместно с правительством Ярославской области мы создали современную цифровую инфраструктурную платформу для «Карты жителя». Ее гибкая архитектура дает возможность быстро подключать новые сервисы и партнеров, что позволяет постоянно расширять программу лояльности по карте и ускорять внедрение социальных городских и областных инициатив. Для ярославцев карта станет простым и понятным инструментом на каждый день и сделает их жизнь удобнее, обеспечивая прямой и прозрачный доступ к региональным льготам, скидкам и привилегиям», — прокомментировал Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ.

«В регионе началась выдача единой «Карты жителя Ярославской области». Этот проект создан в рамках стратегического партнерства с ПСБ, с которым мы реализуем масштабные инфраструктурные и социальные проекты. Получить карту может любой совершеннолетний житель области с постоянной регистрацией. Это можно сделать в отделениях банка или в центрах «Мои документы». Обслуживание для держателей бесплатное. Наша общая задача с партнерами — создавать современные, безопасные и понятные инструменты для жизни. «Карта жителя» — это еще один шаг к цифровизации социальной сферы и повышению удобства для людей», — отметил Михаил Евраев, губернатор Ярославской области.

Дизайн Карты жителя Ярославской области

Фото: Пресс-служба ПСБ

К «Карте жителя Ярославской области», выдаваемой ПСБ, социальные услуги, льготы и сервисы будут подключаться поэтапно. В числе первых возможностей — транспортные льготы, а также доступ к получению льготных лекарственных средств по установленным государственным программам. Оплачивать покупки картой можно сразу после ее получения и пользоваться специальными акциями с повышенным кешбэком. Обслуживание «КжЯо» — бесплатное. Тем, кто оформит «КжЯо» от ПСБ как зарплатную или пенсионную, банк предоставляет дополнительную привилегию — пакет услуг «Правокард». Это комплексная поддержка в самых разных жизненных ситуациях: от экспертных консультаций по юридическим, психологическим и медицинским вопросам до практической помощи на дорогах и в решении бытовых задач.

Получить «КжЯо» может любой гражданин страны старше 18 лет, имеющий постоянную регистрацию на территории Ярославской области. Для оформления карты нужно предоставить паспорт, СНИЛС и заполнить заявление, а также согласие на обработку персональных данных.

Запуск «КжЯо» связан с развитием присутствия ПСБ в регионе: проект реализуется в рамках переезда ПСБ в Ярославскую область и укрепляет стратегическое партнерство банка и правительства области, направленное на повышение качества услуг и цифровизацию региональных сервисов.

