Двух южноуральцев обвиняют в страховом мошенничестве на 17 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей региона. Их обвиняют в мошенничестве со страховкой на 17 млн руб. (ч. 2, 3 ст. 159.5 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в 2019-2020 годах сообщники обратились в страховые компании с поддельными документами о хищении трех автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Организации компенсировали им в общей сумме 17 млн руб.

Во время расследования фигуранты добровольно возместили ущерб на сумму 6 млн руб. На их имущество стоимостью 7,5 млн руб. наложен арест. Материалы уголовного дела направили в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска