Заседание по делу предполагаемого лидера ОПГ «Казаевские» перенесли
Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» Николай Казаев покинул здание Кировского райсуда Казани до оглашения приговора. Заседание по его делу перенесли на 29 января, сообщает «Татар-информ».
Адвокат Ирина Барлева сообщила, что, по ее мнению, в зале находились сотрудники правоохранительных органов, которые могли задержать ее подзащитного, что и стало причиной его ухода.
Следствие утверждает, что Николай Казаев создал группировку в конце 1980-х годов в казанском поселке Юдино. Его обвиняют в двух убийствах и одном покушении, совершенных в конце 1990-х — начале 2000-х. Его задержали в 2023 году.
В декабре 2025 года присяжные Кировского районного суда признали, что вина Казаева не доказана.