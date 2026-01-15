В Самаре в этом году капитально отремонтируют трамвайные пути на двух участках Ново-Садовой

В этом году в Самаре планируют капитально отремонтировать трамвайные пути на двух участках улицы Ново-Садовой: от Ново-Вокзальной до кольца ТЦ «Апельсин» и от ТЦ «Апельсин» до ул. Гастелло. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работы начнутся в конце апреля — начале мая, в зависимости от погоды. Иван Носков уточнил, что подрядчик уже определен.

Глава Самары также сообщил, что заключены контракты на ремонт еще 15 перекрестков, где трамвайные пути пересекаются с автомобильными дорогами. Также в городе усилят контроль за санитарным состоянием общественного транспорта.

Руфия Кутляева