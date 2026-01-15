В Ярославле появилась самая короткая улица

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о присвоении новому элементу улично-дорожной сети наименования «улица Портовая». Документ был подписан 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Яндекс Фото: Приложение к постановлению Следующая фотография 1 / 2 Фото: Яндекс Фото: Приложение к постановлению

Согласно приложению к постановлению, протяженность улицы, расположенной в районе улицы 3-й Портовой, совсем небольшая. Она находится рядом с ЗАО «Еремеевское», которое выпускает плодоовощную консервированную продукцию, фруктовые соки и напитки.

Ранее главный архитектор города Артем Цымбалов пояснял, что адрес, который указывается на этикетках продукции предприятия, фактически не существует. На продукции указывается адрес: улица Портовая, 3а — такого адреса в Ярославле нет. Само предприятие отказалось вносить изменения в свои документы, поэтому было принято решение о выделении улицы протяженностью 6 метров перед въездом на предприятие.

Алла Чижова