Кирилл Костин вошел в тренерский штаб основного состава «Зенита»

Бывший защитник ФК «Зенит» Кирилл Костин приступил к работе в основной команде клуба в качестве тренера по физической подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Фото: пресс-служба ФК «Зенит» Бывший защитник ФК «Зенит» Кирилл Костин, назначенный тренером команды

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Ранее Кирилл Костин работал тренером по физической подготовке в академии «Зенита». В январе 2023 года он вошел в тренерский штаб «Зенита»-2, затем работал с молодежной командой, после чего вновь вернулся во вторую команду. По итогам минувшего сезона «Зенит»-2 под его руководством завоевал золотые медали группы 2 Второй лиги Б.

В клубе поздравили Кирилла Костина с переходом в основной состав и пожелали ему новых побед и титулов вместе с «Зенитом».

Артемий Чулков