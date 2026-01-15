Кирилл Костин вошел в тренерский штаб основного состава «Зенита»
Бывший защитник ФК «Зенит» Кирилл Костин приступил к работе в основной команде клуба в качестве тренера по физической подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Бывший защитник ФК «Зенит» Кирилл Костин, назначенный тренером команды
Фото: пресс-служба ФК «Зенит»
Ранее Кирилл Костин работал тренером по физической подготовке в академии «Зенита». В январе 2023 года он вошел в тренерский штаб «Зенита»-2, затем работал с молодежной командой, после чего вновь вернулся во вторую команду. По итогам минувшего сезона «Зенит»-2 под его руководством завоевал золотые медали группы 2 Второй лиги Б.
В клубе поздравили Кирилла Костина с переходом в основной состав и пожелали ему новых побед и титулов вместе с «Зенитом».