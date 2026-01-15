Аграрии Башкирии закупили сельхозтехнику на 12 млрд рублей

В 2025 году сельхозпредприятия Башкирии закупили более 2,2 тыс. единиц техники на сумму 12 млрд руб. в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики, это на 1,5 млрд руб. больше, чем в 2024 году. В прошлом году сельхозпроизводители закупили 281 трактор, 184 зерноуборочных и 59 самоходных кормоуборочных комбайнов, 50 самоходных опрыскивателей, 370 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий, отмечается в сообщении.

Всего с 2019 года республиканские аграрии приобрели более 20,8 тыс. единиц техники и оборудования на 82 млрд руб. За это время удалось снизить нагрузку на комбайны при обмолоте зерновых культур в среднем с 510 до 430 га на единицу техники. Число тракторов на 1 тыс. га пашни повысилось до 4,4 единиц.

Майя Иванова