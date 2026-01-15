В Челябинской области в 2025 году обнаружили на 44% больше майнинговых ферм

В 2025 году в Челябинской области на 44% выросло число случаев майнинга по сравнению с 2024-м. Половина из них была обнаружена в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального отделения МТС.

Около 10% от общего количества обнаруженных в регионе майнинговых ферм нашли в Магнитогорске, 8% — Сосновском районе. Меньше всего таких случаев зафиксировали в Троицком, Чесменском и Кусинском округах.

Всего в России в 2025 году обнаружили 196,9 тыс. случаев майнинга, что также на 44% больше, чем в 2024 году. Чаще всего их встречали в Иркутской и Новосибирской областях, в Республике Башкортостан, а реже всего — в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Ольга Воробьева