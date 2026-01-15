Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский производитель роботов автоматизировал работу одного из крупнейших фанерных заводов

Компания «Роботех» реализовала проект по созданию единой рабочей системы на Мурашинском фанерном заводе (Кировская область). Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Система пермских разработчиков способна распознавать 29 видов дефектов с точностью до 98%. Всего линия обрабатывает от 15 листов в минуту.

В работе используется сканирующий комплекс со специальной программой на основе технического зрения и искусственного интеллекта. На основе полученных данных система «Роботеха» определяет сорт шпона и находит способ устранения дефектов. Найденные нарушения устраняют промышленные роботы. После ремонта листы автоматически отправляются на финальную сортировку.

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Основным учредителем ООО является бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин — он владеет 75% долей компании.

ООО «Мурашинский фанерный завод» действует с 2015 года в Кировской области. Согласно Rusprofile, компания занимает второе место среди производств изделий из дерева по объему выручки. За 2024 год ООО показало выручку в размере 4,8 млрд руб., чистую прибыль — 13 млн руб.