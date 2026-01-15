Пермский производитель роботов автоматизировал работу одного из крупнейших фанерных заводов

Компания «Роботех» реализовала проект по созданию единой рабочей системы на Мурашинском фанерном заводе (Кировская область). Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Система пермских разработчиков способна распознавать 29 видов дефектов с точностью до 98%. Всего линия обрабатывает от 15 листов в минуту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В работе используется сканирующий комплекс со специальной программой на основе технического зрения и искусственного интеллекта. На основе полученных данных система «Роботеха» определяет сорт шпона и находит способ устранения дефектов. Найденные нарушения устраняют промышленные роботы. После ремонта листы автоматически отправляются на финальную сортировку.

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Основным учредителем ООО является бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин — он владеет 75% долей компании.

ООО «Мурашинский фанерный завод» действует с 2015 года в Кировской области. Согласно Rusprofile, компания занимает второе место среди производств изделий из дерева по объему выручки. За 2024 год ООО показало выручку в размере 4,8 млрд руб., чистую прибыль — 13 млн руб.