«Трамп возвращает Китаю былое величие»
Как изменилось в мире мнение о США
Трамповское «Сделаем Америку снова великой» способствовало, по мнению большинства участников опроса, прошедшего в 21 стране, возрождению величия лишь главного американского геополитического соперника — Китая. Опрос, проведенный влиятельным аналитическим центром — Европейским советом по международным отношениям (ECFR), продемонстрировал и то, что США все меньше воспринимаются в качестве союзника. В России большая часть населения все еще видит в Америке соперника или противника, хотя для куда большего числа россиян противник теперь Европа.
Люди во многих странах считают, что действия Дональда Трампа (на фото) привели совершенно не к тем последствиям, на которые он рассчитывал
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Мысль о том, что действия Дональда Трампа привели совершенно не к тем последствиям, на которые он рассчитывал, выражена уже в названии обнародованного 15 января исследования. Оно было основано на опросе 26 тыс. респондентов в 15 европейских странах (помимо 10 членов ЕС это Украина, Россия, Швейцария, Турция и Великобритания) и 6 неевропейских государствах — Бразилии, Китае, Индии, Южной Африке, Южной Корее и США. Авторы ECFR озаглавили свой труд так: «Как Трамп возвращает Китаю былое величие и что это значит для Европы».
«Еще до радикального вмешательства Трампа в дела Венесуэлы его агрессивный подход "Америка прежде всего" сближал людей с Китаем. Парадоксально, но его отказ от либерального международного порядка, возможно, дал людям право укреплять связи с Пекином, поскольку они больше не чувствуют необходимости подчиняться системе альянсов под руководством США»,— делают вывод авторы исследования.
Роста глобального влияния Китая в течение следующего десятилетия ожидает большинство опрошенных во всех странах.
Такого мнения придерживаются, например, 83% респондентов в Южной Африке, 72% в Бразилии, 63% в Турции, 57% в РФ, 54% в США, 53% в десяти странах ЕС, 51% в Индии, а также 50% опрошенных в Великобритании.
Впрочем, в основе таких представлений, предполагают авторы, лежит не только негативный эффект от действий главы Белого дома на мировой арене, но и заслуги самого Китая — его технологические успехи и производственная мощь. В частности, в Евросоюзе почти уверены, что страна вскоре станет мировым лидером в области электромобилей и возобновляемых источников энергии.
Глобальное возвышение Китая не вызывает у населения опрошенных стран особой озабоченности, поскольку КНР видится ими больше как союзник и незаменимый партнер.
В таком качестве эту страну воспринимают 86% россиян, 85% южноафриканцев и 73% бразильцев. Даже в Индии, которую никогда не отличали особо дружественные чувства к Китаю, его считают скорее незаменимым партнером и союзником, нежели противником. В качестве соперника или противника КНР рассматривает большинство населения лишь в двух из указанных стран — на Украине и в Южной Корее.
На фоне все более благоприятного отношения в мире к Китаю статус США как союзника за прошедший с момента прихода в Белый дом Трампа год утратил свой былой вес.
Единственной страной, где большинство по-прежнему считает США союзником, осталась Индия. В остальных странах Штаты по большей части определили в ранг необходимого партнера, с которым возможно стратегическое сотрудничество, но не союзника. Самое нелестное мнение о Штатах — соперник или противник — по понятным причинам выразили китайские респонденты (45% и 25% соответственно).
Известный уровень антиамериканизма сохранился и в России: союзником, разделяющим одинаковые ценности и интересы, трамповскую Америку считают 27% россиян, тогда как 26% и 37% соответственно видят в Штатах соперника, с которым приходится конкурировать, или противника, с которым страна в конфликте. Впрочем, за прошедший год уровень антиамериканизма заметно понизился: в конце 2024 года, по данным того же аналитического центра, противником Штаты считали 48% россиян, а в 2023-м — 64%.
Но, разумеется, списывать США как влиятельную мировую державу никто спешить не стал. Большинство респондентов во всех странах, за некоторыми исключениями, сочли, что влияние Америки в мире будет постепенно снижаться или как минимум не будет расти, однако восхождение Китая не приведет автоматически к упадку США — они, по общему мнению, продолжат оказывать глобальное влияние. «Это может отражать новое понимание глобальной мощи: США больше не возглавляют либеральный международный порядок или структуру западных альянсов, а выступают лишь как одна из великих держав в постзападном мире»,— констатирует исследование.
По мере изменения глобальной расстановки сил за минувший год поменялось и восприятие Европы.
Главные изменения коснулись восприятия региона россиянами: для 51% опрошенных Европа теперь — противник, с которым страна находится в конфликте (год назад этот показатель составлял 41%). То есть к концу 2025 года ЕС перенял у Штатов первенство в списке основных противников России, с точки зрения ее граждан.
Поменялось отношение к Европе и на Украине, но в лучшую сторону. На фоне активной вовлеченности стран ЕС в украинское урегулирование позитивное отношение к ЕС со стороны украинцев упрочилось: 39% населения страны, по данным ECFR, считает блок союзником (против 35% в 2024 году), о США так думают только 18% респондентов (против 27% годом ранее).
Довольно лестным оказалось и мнение о Европе у граждан Китая. Если прошлые аналогичные опросы демонстрировали, что большинство китайцев не видят разницы между политикой США и ЕС, что намекало на несамостоятельность европейцев, то на этот раз восприятие Европы как независимого центра силы, способного на равных вести дела с США или КНР, нигде не выросло столь стремительно, как в Китае.
А вот сами европейцы, напротив, проявили заметное неверие в собственные силы, причем за последние 12 месяцев сомнения в том, что ЕС — это сторона, способная на равных вести дела с американцами или китайцами, лишь усилились. 46,3% респондентов в десяти странах ЕС (сюда вошли представители Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Дании, Эстонии, Португалии, Венгрии и Болгарии) сочли, что такое Евросоюзу не по зубам.